Минкультуры разъяснило ситуацию с Booking.com

Работе Booking.com в России ничего не угрожает, заявили в Минкультуры

Министерство культуры категорически против блокировки сервиса Booking.com, запрос в Ростуризм , который направило ведомство по этому вопросу, носит технический характер, поэтому работе сервиса на территории России ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на директора департамента туризма и региональной политики Ольгу Ярилову.

Ранее в СМИ появилась информация об открытом письме руководителя одного из российских туроператоров в министерство культуры РФ с призывом рассмотреть возможности включения в пакет российских контрсанкций Booking Holdings (агрегатор гостиничных номеров Booking.com). В Ростуризме РИА Новости сообщили, что ведомство должно по поручению Минкультуры рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории РФ и представить свою позицию по данному вопросу до 4 июня 2018 года.

"Минкультуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе", — сказала Ярилова.

По ее словам, в министерство поступило обращение руководителя группы компаний "Свой туристический сервис" С. М. Войтовича с предложением инициировать ограничение действия данного сервиса на территории РФ.

"В точном соответствии с Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ, а также типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением правительства №30 от 19.01.2005, Минкультуры России направило в профильное ведомство (Ростуризм) указанное обращение гражданина с целью подготовки ответа. Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер", — пояснила она.

Ярилова добавила, что ничто не угрожает работе сервиса booking.com на территории России.