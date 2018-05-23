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Новый аэропорт в Саратовской области получил имя
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Новый аэропорт в Саратовской области получил имя 

Деловая газета «Взгляд» 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении новому международному аэропорту в Саратовской области наименования Гагарин.
«Подписанным распоряжением новому аэропорту присвоено наименование Гагарин в честь летчика-космонавта Юрия Гагарина, многие факты биографии которого связаны с Саратовом и Саратовской областью», — передает ТАСС текст пояснительной записки к документу.
Там указано, что инициатива присвоения аэропорту имени Юрия Гагарина исходит от правительства области и поддержана большинством местных жителей.
Первый советский космонавт учился в Саратовском индустриальном техникуме и одновременно с учебой занимался в Саратовском областном аэроклубе (1954-1955 гг.), а после исторического полета в космос 12 апреля 1961 года приземлился на колхозном поле вблизи деревни Смеловка Саратовской области. Напомним, газета ВЗГЛЯД в ноябре 2017 года писала, что новый аэропорт в Саратовской области получит имя Юрия Гагарина, поскольку первый космонавт приземлился неподалеку от Энгельса — города-спутника Саратова.
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