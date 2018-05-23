Новый аэропорт в Саратовской области получил имя

«Подписанным распоряжением новому аэропорту присвоено наименование Гагарин в честь летчика-космонавта Юрия Гагарина, многие факты биографии которого связаны с Саратовом и Саратовской областью», — передает ТАСС текст пояснительной записки к документу.

Там указано, что инициатива присвоения аэропорту имени Юрия Гагарина исходит от правительства области и поддержана большинством местных жителей.