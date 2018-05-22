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Спасатели проведут мастер-классы для вожатых лагерей
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Спасатели проведут в Москве мастер-классы для вожатых детских лагерей 

РИА Новости 22 мая 2018
Фото: РИА Новости
Московские спасатели и сотрудники "Россоюзспаса" проведут в среду показательные мастер-классы по безопасности для вожатых летних детских лагерей в рамках профилактической операции "Отдых", сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.
"Участники мероприятия получат новые знания по правилам пожарной безопасности, поведения на воде, а также навыкам спасения на воде", — сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС также обучат вожатых правилам пользования огнетушителями и индивидуальными средствами защиты.
"С показательными мастер-классами по оказанию первой помощи выступят сотрудники московского отделения "Россоюзспас", — отметил представитель ведомства.
В рамках операции "Отдых" столичное управление МЧС с апреля 2018 года уже провело в детских лагерях более 400 профилактических мероприятий, в том числе около 250 инструктажей по пожарной безопасности и более 160 практических тренировок по эвакуации людей.
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