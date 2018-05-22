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Молодость в РФ предложили увеличить до 60 лет
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Жириновский предложил считать возраст от 30 до 60 лет молодостью 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после заявления главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой о перспективе продления периода детства до 30 лет предложил считать молодостью возраст от 30 до 60 лет.
Ранее Скворцова заявила, что периодом детства в перспективе будет считаться возраст до 30 лет, а не до 21 года как сейчас.
"Мы согласны с Минздравом, что граждан можно считать детьми до 30 лет. Более того, мы бы расширили рамки остальных возрастных групп. Молодостью должен быть период с 30 до 60 лет. До 90 лет — это зрелость. А старость только уже после", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.
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Комментарии3  Ещё 13 источников 
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