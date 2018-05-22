Умер автор скульптуры LOVE

NYT: американский художник Роберт Индиана умер в возрасте 89 лет

Американский поп-арт художник Роберт Индиана (настоящее имя — Роберт Кларк — прим. ТАСС ) умер на 90-м году жизни. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

По информации издания, художник скончался в субботу у себя дома в американском городе Виналхейвен. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность.

Наиболее известной работой Индианы стало произведение "LOVE" ("Любовь"), созданное в начале 1960-х годов. Квадратное изображение из четырех букв, где "О" имеет наклон вправо, приобрело популярность и вскоре появилось на почтовых марках, открытках, в качестве принтов на одежде, а также в виде скульптур.

Сам художник считал, что его "LOVE" стал "самым плагиированным произведением искусства" минувшего века. В подтверждение этого он собирал коллекцию пиратских копий придуманного им знака. По словам Индианы, он практически ничего не заработал на своем изображении и даже, по воспоминаниям знавших его людей, нередко сетовал на то, что "сбежавшая от него "LOVE" разрушила его репутацию в художественном сообществе.