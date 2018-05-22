Пока вы спали: Киев хочет задушить Донецк

Русская ядерная ракета упала в 35 км от полигона

Россия четырежды неудачно испытала крылатую ракету с ядерной энергетической установкой, заявляет CNBC. По данным канала, которые он якобы узнал из доклада разведки США , с ноября 2017 по февраль 2018 года российские военные четыре раза проводили испытания, каждое из которых завершилось неудачей. Самое продолжительное из них длилось две минуты, ракета преодолела 35 километров, однако после этого упала.

Украина хочет задушить Донецк

Вооруженные силы Украины намерены «стянуть петлю» вокруг Донецка, сообщил порталу «Страна.ua» старший офицер штаба «Операции Объединенных сил» страны. По его словам, обострение ситуации под Горловкой необходимо для захвата высот вокруг города, что позволит украинским солдатам не погибать в нем самом, но заставит сепаратистов сдать его без боя. Сама же Горловка нужна ВСУ, так как является стратегическим плацдармом для наступления на Дебальцево Енакиево , что, в свою очередь, «стянет петлю» вокруг Донецка.

Слуцкий поделился ожиданиями от сборной России

Бывший тренер футбольного ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий надеется, что на чемпионате мира 2018 года россияне покажут качественный футбол. Об этом он заявил в интервью «Известиям» . По словам наставника, часто хозяева мундиалей играют с особенной «заряженностью и настроем».

«Надеюсь, это произойдет и с нашей командой», — сказал он.

Ресторан оштрафовали за картинку с коноплей

Московский ресторан оштрафовали на 840 тысяч рублей за изображение конопли и ее текстовое описание в барной карте, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России . Одно из заведений, расположенное на востоке столицы, предлагало клиентам пиво с листьями и цветками конопли в составе, однако оштрафовано было за несоответствие законодательству о рекламе и пропаганду наркотиков. По мнению прокуроров, картинка и текст вызывали интерес клиентов ресторана к употреблению запрещенных веществ.

ЕС угрожает «странам-болтунам»

Страны ЕС должны держать язык за зубами, держаться вместе, сотрудничать друг с другом, вносить свою лепту в достижение общих целей или могут быть «выброшены как мешки с песком». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вера Юрова. По ее словам, чем сильнее проблемы и угрозы будут давить на Европу, тем быстрее «проявится эта тенденция».