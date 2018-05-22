Ещё
Пока вы спали: ЕС угрожает «странам-болтунам»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кубанское село потрясло жестокое убийство
Кубанское село потрясло жестокое убийство

Пока вы спали: ЕС угрожает «странам-болтунам» 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: Reuters

Русская ядерная ракета упала в 35 км от полигона

Россия четырежды неудачно испытала крылатую ракету с ядерной энергетической установкой, заявляет CNBC. По данным канала, которые он якобы узнал из доклада разведки США, с ноября 2017 по февраль 2018 года российские военные четыре раза проводили испытания, каждое из которых завершилось неудачей. Самое продолжительное из них длилось две минуты, ракета преодолела 35 километров, однако после этого упала.

Украина хочет задушить Донецк

Вооруженные силы Украины намерены «стянуть петлю» вокруг Донецка, сообщил порталу «Страна.ua» старший офицер штаба «Операции Объединенных сил» страны. По его словам, обострение ситуации под Горловкой необходимо для захвата высот вокруг города, что позволит украинским солдатам не погибать в нем самом, но заставит сепаратистов сдать его без боя. Сама же Горловка нужна ВСУ, так как является стратегическим плацдармом для наступления на Дебальцево и Енакиево, что, в свою очередь, «стянет петлю» вокруг Донецка.

Слуцкий поделился ожиданиями от сборной России

Бывший тренер футбольного ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий надеется, что на чемпионате мира 2018 года россияне покажут качественный футбол. Об этом он заявил в интервью «Известиям». По словам наставника, часто хозяева мундиалей играют с особенной «заряженностью и настроем».
«Надеюсь, это произойдет и с нашей командой», — сказал он.

Ресторан оштрафовали за картинку с коноплей

Московский ресторан оштрафовали на 840 тысяч рублей за изображение конопли и ее текстовое описание в барной карте, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России. Одно из заведений, расположенное на востоке столицы, предлагало клиентам пиво с листьями и цветками конопли в составе, однако оштрафовано было за несоответствие законодательству о рекламе и пропаганду наркотиков. По мнению прокуроров, картинка и текст вызывали интерес клиентов ресторана к употреблению запрещенных веществ.

ЕС угрожает «странам-болтунам»

Страны ЕС должны держать язык за зубами, держаться вместе, сотрудничать друг с другом, вносить свою лепту в достижение общих целей или могут быть «выброшены как мешки с песком». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вера Юрова. По ее словам, чем сильнее проблемы и угрозы будут давить на Европу, тем быстрее «проявится эта тенденция».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США массово изымают доллары143
Ройзман подал в отставку81
Кубанское село потрясло жестокое убийство84
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»575
Кобзон решился на отважный шаг41
Видео
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:03
Рада призвала к уничтожению Крымского моста
В мире Украина
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
04:22
Пострадавшей Аллегровой вернули надежду
Шоу-бизнес
00:41
Ройзман подал в отставку
Политика
06:14
Старый F-15 посчитали убийцей Су-57
Оружие Армия
00:10
Посадка самолета без шасси попала на видео
Происшествия
04:24
Без интернета и работы: Серебренникова оставили дома
Общество Статьи
04:12
Путин рассказали об участии в путче 1991 года
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение