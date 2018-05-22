Дебоширам придумали наказание

В РЖД предложили создать «черные списки» для дебоширов

РЖД предлагают вносить дебоширов в поездах в "черный список" на год и спустя это время снимать ограничения, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2017 года одобрил пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять "черные списки" пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке. При этом во время посещения президентом в ноябре 2017 года ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская" одна из проводниц спросила, можно ли применять аналогичное наказание для пассажиров поездов. Путин тогда не исключил возможность введения такой ответственности.

"В целом же мы предлагаем, чтобы при нарушении определенных правил человек в течение года находился в так называемом "черном списке". Через год такие ограничения должны сниматься", — рассказал глава РЖД.

Он напомнил, что РЖД в 2017 году получили законодательную поддержку в части ужесточения наказания для хулиганов на железной дороге.

"Предложения (по "черным спискам" — ред.) подготовили, но есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. Иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, и у человека нет другой альтернативы. Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае. Такие моменты необходимо законодательно прописать", — пояснил глава РЖД.

Сроков, когда могут заработать такие "черные списки" железнодорожных дебоширов, Белозеров не назвал.