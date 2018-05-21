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В России запретят добавлять в алкоголь оленьи рога
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В России запретят добавлять в алкоголь оленьи рога 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Роспотребнадзор подготовил список веществ, которые не могут использоваться при производстве алкогольных напитков, содержащих менее 15 процентов спирта (слабоалкогольных). Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В перечень попали рога.
Речь идет о пантах (рога в период роста) марала и оленя, а также извлечения из них, то есть настойки и экстракты.
Кроме того, реестр включает кофеин (и содержащие его растения и экстракты), женьшень, китайский лимонник, розовую родиолу, колючий элеутерококк, а также продукты их переработки.
Отмечается, что эти вещества — тонизирующие, то есть они превращают алкогольный коктейль в энергетик.
С 1 января 2018 года в России запрещены алкогольные энергетики. Кроме того, не допускается розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе дистанционным способом, а также розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции с использованием торговых автоматов.
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