В Сети отреагировали на выдвижение гея в мэры Москвы 

Журналист Антон Красовский заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я хочу выдвигаться как некая альтернатива всему этому, что сейчас происходит в этой стране и в этом городе. (…) Само мое выдвижение, с моей точки зрения, является уже победой, потому что попробуйте найти еще хоть одного открытого гея, который выдвигался на такую позицию в странах бывшего СНГ», — отметил Красовский.
Выдвижение Красовского вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсетей.
Красовский сделает Москву по настоящему европейской столицей!— Олег Анатольевич (@dolg132005) 21 мая 2018 г.
Ничего не хочу говорить про Красовского.
Если вдруг начну, то заткните меня, пожалуйста. — Владан Райнс 🏳️🌈 (@vladanrains) 21 мая 2018 г.
Вот так Собчак отреагировала на решение Красовского баллотироваться в мэры Москвы pic.twitter.com/eIjfEIk75w— Телеканал Дождь (@tvrain) 21 мая 2018 г.
Антон Красовский — общественный деятель, журналист, публицист и телеведущий, бывший главный редактор программы «НТВшники» и «Музыкальный ринг НТВ», директор благотворительного фонда «СПИД — Центр». В 2011 году возглавлял предвыборный штаб Михаила Прохорова на выборах президента России, перед президентскими выборами 2018 года работал в предвыборном штабе Ксении Собчак.