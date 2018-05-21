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В Сети отреагировали на выдвижение гея в мэры Москвы
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В Сети отреагировали на выдвижение гея в мэры Москвы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Журналист Антон Красовский заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я хочу выдвигаться как некая альтернатива всему этому, что сейчас происходит в этой стране и в этом городе. (…) Само мое выдвижение, с моей точки зрения, является уже победой, потому что попробуйте найти еще хоть одного открытого гея, который выдвигался на такую позицию в странах бывшего СНГ», — отметил Красовский.
Выдвижение Красовского вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсетей.
Антон Красовский — общественный деятель, журналист, публицист и телеведущий, бывший главный редактор программы «НТВшники» и «Музыкальный ринг НТВ», директор благотворительного фонда «СПИД — Центр». В 2011 году возглавлял предвыборный штаб Михаила Прохорова на выборах президента России, перед президентскими выборами 2018 года работал в предвыборном штабе Ксении Собчак.
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