Прохоров подал иск к Навальному на 1 рубль

Прохоров подал иск о защите чести к Алексею Навальному на 1 рубль

Бизнесмен Михаил Прохоров подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному за публикацию материала на сайте блогера. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Любинского суда столицы Людмила Морозова.

"Сегодня в суд поступило исковое заявление о защите чести и достоинства от Михаила Прохорова, ответчиком заявлен Алексей Навальный", — сказала представитель суда.

Как следует из иска, речь идет о материале Навального под названием "Как олигарх платил взятку вице-премьеру".

Прохоров просит суд обязать Навального опровергнуть распространенные сведения, удалить спорный материал и взыскать с ответчика 1 рубль, пояснили в суде.

В настоящее время решение о принятии иска к рассмотрению не принято, на это у суда есть пять рабочих дней.