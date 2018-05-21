Ещё
Прохоров подал иск к Навальному на 1 рубль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прохоров подал иск о защите чести к Алексею Навальному на 1 рубль 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бизнесмен Михаил Прохоров подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному за публикацию материала на сайте блогера. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Любинского суда столицы Людмила Морозова.
"Сегодня в суд поступило исковое заявление о защите чести и достоинства от Михаила Прохорова, ответчиком заявлен Алексей Навальный", — сказала представитель суда.
Как следует из иска, речь идет о материале Навального под названием "Как олигарх платил взятку вице-премьеру".
Прохоров просит суд обязать Навального опровергнуть распространенные сведения, удалить спорный материал и взыскать с ответчика 1 рубль, пояснили в суде.
В настоящее время решение о принятии иска к рассмотрению не принято, на это у суда есть пять рабочих дней.
ТАСС: последние новости
Скворцова: период детства в перспективе будет продолжаться до 25-30 лет Михаил Барщевский госпитализирован с подозрением на инфаркт Twitter умершего Сергея Мавроди предложил обменять старые билеты "МММ" на криптовалюту
Комментарии17  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов175
Выдвижение гея в мэры Москвы взбудоражило соцсети118
«Грязные деньги» из России, судьба Серебренникова и другие события дня2
Детство продлят до 30 лет396
В ДНР заявили о победе под Горловкой901
Видео
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
04:24
Без интернета и работы: Серебренникова оставили дома
Общество Статьи
00:28
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов
Политика
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
00:34
Обама нашел новую работу
США В мире
01:21
В МИД высказались о продаже Аляски
Политика
00:50
Путин пошутил про свою успеваемость в школе
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
06:28
Цена прорыва: Россия залезет в долги
Экономика Статьи
00:19
Детство продлят до 30 лет
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение