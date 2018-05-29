В столице ожидается небольшая облачность

В Москве во вторник ожидается небольшая облачность и до 24 градусов тепла

Небольшая облачность, без осадков и до 24 градусов тепла ожидается в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня погоду в столичном регионе продолжит формировать антициклон. Небольшая облачность, без осадков, 22-24 градуса тепла в центре города и 20-25 градусов в области", — рассказал собеседник агентства.

По информации синоптиков, в столице будет дуть западный ветер, скорость которого составит 3-8 метров в секунду. Давление будет падать, но пока показатели барометров выше нормы, к вечеру они составят 751 миллиметр ртутного столба.