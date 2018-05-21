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Участников квеста душили и кусали
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Участников квеста душили и кусали 

Рамблер 13 минут назад
Ставшие популярными в последнее время квесты снова породили скандал. Участники игры в Москве жалуются на организаторов и говорят, что не соглашались на избиения. Группа банковских работников решила развлечься и отправилась на квест «Психбольница». По сценарию участники должны были искать друг друга в помещении, где было отключено всё освещение. Организаторы предупредили, что во время действия может быть страшно, но не сообщили, что это подразумевает насилие. На деле же участники квеста подверглись избиению и удушению, а одного из мужчин актёр-аниматор даже укусил, оставив синяк. Команда немедленно остановила игру и предъявила организаторам претензии. Ситуацию удалось разрешить мирно — большую часть денег пострадавшим вернули. Позднее организаторы прокомментировали инцидент и заявили, что телесные контакты происходят только тогда, когда участники выказывают согласие, однако представительница компании также сообщила, что в играх аниматоры применяют электрические шокеры. Поскольку данный случаи на сегодня уже не единичный, а жалобы от пострадавших во время таких приключений поступают регулярно, готовится проект об урегулировании квестов, призванный защитить людей.
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