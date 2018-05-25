В Москву идут заморозки

Предстоящей ночью в Москве возможны заморозки, сообщили в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозам синоптиков, к столице и Московской области приближается очередной скандинавский антициклон с более холодным и сухим воздухом, в связи с чем в Москве и области несколько похолодает.

При этом пик холода придется на ночь с пятницы на субботу, когда средняя температура составит около +5 градусов, местами же она будет опускаться и до отрицательных значений (до -2).

Днем 25 мая московский воздух прогреется до +17…19, а подмосковный — до +15…20, будет солнечно, однако скорость ветра временами будет достигать 12 метров в секунду, что классификация МЧС определяет как сильный ветер.

Субботним днем термометры и в столице, и в ее области покажут примерно те же значения, что и днем ранее, в ночь на 27 мая температура опустится до +7…10, а днем в воскресенье поднимется до +19…24. В начале будущей недели характер погоды изменится незначительно.