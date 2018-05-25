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В Москву идут заморозки
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В Москву идут заморозки 

Рамблер 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Предстоящей ночью в Москве возможны заморозки, сообщили в Гидрометцентре России.
Согласно прогнозам синоптиков, к столице и Московской области приближается очередной скандинавский антициклон с более холодным и сухим воздухом, в связи с чем в Москве и области несколько похолодает.
При этом пик холода придется на ночь с пятницы на субботу, когда средняя температура составит около +5 градусов, местами же она будет опускаться и до отрицательных значений (до -2).
Днем 25 мая московский воздух прогреется до +17…19, а подмосковный — до +15…20, будет солнечно, однако скорость ветра временами будет достигать 12 метров в секунду, что классификация МЧС определяет как сильный ветер.
Субботним днем термометры и в столице, и в ее области покажут примерно те же значения, что и днем ранее, в ночь на 27 мая температура опустится до +7…10, а днем в воскресенье поднимется до +19…24. В начале будущей недели характер погоды изменится незначительно.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
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