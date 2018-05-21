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Стремление к селфи превратило россиян в девиантов
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Стремление к селфи на Крымском мосту превратило россиян в девиантов 

Lenta.ru 1 час назад
Самым частым нарушением правил дорожного движения на Крымском мосту стала остановка для того, чтобы сделать селфи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные инфоцентра «Крымский мост».
По оценкам специалистов, чаще всего водители останавливают машины, чтобы сфотографироваться на арочном пролете и на въезде с Таманского берега. Сотрудники подразделений транспортной безопасности ведут профилактическую работу.
Первое нарушение ПДД было зафиксировано на мосту 16 апреля, отметил «Крыминформ». Тогда несколько десятков участников мотопробега остановились на арочном пролете и сделали совместную фотографию.
По правилам дорожного движения, остановка на мосту запрещена, если для движения используются менее трех полос. На Крымском мосту по две полосы движения в каждую сторону.
Автомобильное движение по Крымскому мосту открылось 16 мая. За день до этого состоялось официальное открытие: по мосту проехал президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа.
Мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта почти 228 миллиардов рублей.
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