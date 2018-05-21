Пока вы спали: Клинтон вступила в «ряды русских» 

Клинтон вступила в «ряды русских»
Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон примерила ушанку, сообщает The Hill. Экс-кандидат в президенты выступила перед выпускниками Йельского университета, где ношение необычных головных уборов во время выпуска является традицией. В начале своей речи Клинтон достала из-под трибуны шапку-ушанку, назвав ее просто «русской шапкой», и поднесла к голове, но не надела.
«Если не можешь их победить, вступай в их ряды», — двусмысленно пошутила она.
Россия теряет важный источник доходов
Министерство финансов России теряет последний источник поступления иностранной валюты, сообщает «Ридус». Портал отмечает, что за две минувших недели зарубежные инвесторы вывели из российских облигаций федерального займа 480 миллионов долларов, а спрос на первичное размещение ОФЗ на прошлой неделе упал в три раза. Все это издание объясняет «выравниванием» процентных ставок в США и, как следствие, предпочтением инвесторами более предсказуемых американских ценных бумаг.
ЦБ поймал 1300 «черных кредиторов»
Центральный банк России выявил более 1,3 тысяч нелегальных микрофинансовых организаций за первую четверть 2018 года, сообщают «Известия». Между тем за весь 2017-й ЦБ поймал почти столько же «черных кредиторов» — 1,374 тысяч. При этом банкиры объясняют такой рост не увеличением нелегальных микрофинансистов, а возросшей системностью и эффективностью деятельности по противодействию им, в том числе созданием в Центробанке ответственного за это департамента.
Яровая рассказала о женской привилегии
Восприятие преподнесения цветов женщине как оскорбления свидетельствует об «утрате эстетики и красоты человеческих отношений», считает депутат Госдумы Ирина Яровая. Так она прокомментировала РИА Новости публикацию в немецкой газете Bild, автор которой счел неким сигналом то, что президент России Владимир Путин подарил букет цветов канцлеру Германии Ангеле Меркель. Преподнесение цветов в подарок Яровая назвала прекрасной традицией и женской привилегией.
Боевики убивали оружием НАТО
Склады боевиков запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» в населенном пункте Заа-Фаран, что в сирийской провинции Хомс, содержат оружие, созданное в странах НАТО, сообщили ТАСС в российском Центре по примирению враждующих сторон. По словам его представителя Андрея Некипелова, на своих складах боевики хранили в том числе американские противотанковые ракетные комплексы BGM-71.