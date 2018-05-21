Названы самые матерящиеся российские города

Среди крупных российских городов, нецензурную брань чаще всего можно услышать в Перми. На втором и третьем месте — Воронеж и Иваново. Об этом, по результатам соцопроса, сообщает маркетинговое агентство ZOOM MARKET.
В первую десятку также вошли: Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.
Москва в представленном рейтинге заняла только 18 строчку, обогнав на пять строчек Санкт-Петербурге (23). Замкнула список из тридцати городов — Казань.
Участие в исследовании приняли три тысячи респондентов, в возрасте от 18 до 54 лет. Каждому из них задали три вопроса: «Скажите, Вы ругаетесь матом?», «как часто Вы ругаетесь матом?», «сегодня Вы ругались матом?».
В феврале кубанский судья Алексей Шевченко лишился работы за нецензурную брань в адрес истца на одном из судебных процессов. Решение было принято на следующий день после публикации аудиозаписи заседания в интернете. Шевченко отработал судьей семь лет.