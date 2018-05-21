Названы самые матерящиеся города России

Названы российские города с самыми матерящимися жителями

Среди крупных российских городов, нецензурную брань чаще всего можно услышать в Перми . На втором и третьем месте — Воронеж и Иваново. Об этом, по результатам соцопроса, сообщает маркетинговое агентство ZOOM MARKET.

Москва в представленном рейтинге заняла только 18 строчку, обогнав на пять строчек Санкт-Петербурге (23). Замкнула список из тридцати городов — Казань

Участие в исследовании приняли три тысячи респондентов, в возрасте от 18 до 54 лет. Каждому из них задали три вопроса: «Скажите, Вы ругаетесь матом?», «как часто Вы ругаетесь матом?», «сегодня Вы ругались матом?».