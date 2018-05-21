Турция подорожает в два раза

Стоимость отдыха в Турции к августу вырастет «как минимум в два раза», заявил порталу Ura.ru член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян

По его словам, майские расценки в 30 тысяч рублей за недельный отдых двух взрослых в пятизвездочном отеле к последнему месяцу лета поднимутся по меньшей мере до 60 тысяч. Причиной этого эксперт назвал меньшие летние дотации чартерных рейсов турецкими властями по сравнению с весенними.

«Отдохнуть за копейки уже вряд ли удастся», — соглашается предправления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.

По его мнению, путевки за 350 долларов «ушли в прошлое», что является закономерным явлением, однако если турки поймут, что подняли цены слишком высоко, то снизят их, чтобы не «просесть».