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Турция подорожает в два раза
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Турция подорожает в два раза 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стоимость отдыха в Турции к августу вырастет «как минимум в два раза», заявил порталу Ura.ru член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
По его словам, майские расценки в 30 тысяч рублей за недельный отдых двух взрослых в пятизвездочном отеле к последнему месяцу лета поднимутся по меньшей мере до 60 тысяч. Причиной этого эксперт назвал меньшие летние дотации чартерных рейсов турецкими властями по сравнению с весенними.
«Отдохнуть за копейки уже вряд ли удастся», — соглашается предправления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.
По его мнению, путевки за 350 долларов «ушли в прошлое», что является закономерным явлением, однако если турки поймут, что подняли цены слишком высоко, то снизят их, чтобы не «просесть».
В начале мая СМИ сообщали, что туристический рынок России продолжал расти несмотря на колебания курса рубля. Тогда представитель туроператора Tez Tour Лариса Аханова заявляла, что на майские праздники 2018 года компания продала на 20% больше путевок, чем годом ранее. При этом она отмечала, что 80% россиян предпочли уехать на море, главным образом в Турцию.
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