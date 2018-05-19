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В Москве задует и загромыхает
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В Москве задует и загромыхает 

Мослента 2 часа назад
В ближайшие часы в некоторых районах Москвы ожидается сильный ветер: временами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС в разделе экстренных предупреждений.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца дня 19 мая в отдельных районах города Москвы ожидается гроза с дождем», — говорится в сообщении.
Ранее 19 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температура в столичном регионе будет на несколько градусов ниже климатической нормы.
«Природа, по сути, отбросила нас на целый месяц назад. Лишь только к исходу дня, когда скажется слабое влияние скандинавского антициклона, осадки пойдут на убыль и кое-где из-за облаков начнет выглядывать солнце», — уточнил он.
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