«Предлагаю ВСУ сдаться». Прилепин ответил Грымчаку

У Киева есть три варианта «возвращения» Донбасса под свой контроль. Об этом рассказал украинским журналистам заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак . Он отметил, что для быстрого достижения мира «можно сдаться и распустить армию». Второй — силовой — вариант предполагает захват территорий ДНР и ЛНР силами ВСУ. Третий вариант подразумевает ввод в Донбасс миротворцев.

Писатель и по совместительству заместителя командира разведывательно-штурмового батальона спецназа армии ДНР Захар Прилепин оценил планы Киева. Как заявил он в эфире НСН, сдаваться армии ДНР и ЛНР не намерены, но готовы принять капитуляцию ВСУ.

«Вариант с нашей сдачей не возможен в принципе, потому что на украинской стороне никто не отказывается от фильтрационных лагерей. Они готовы всех пересажать и осудить, амнистию не объявляют. Собственно, «возвращение» Донбасса в том плане, как его понимают в Киеве, невозможно, потому что вся экономика в регионе переведена на Россию, а люди давно живут свободной и независимой жизнью», — сказал собеседник агентства.

Говоря о силовом варианте возвращения региона, Прилепин напомнил, что Киев неоднократно пытался его использовать, но все операции ВСУ заканчивались большими боевыми потерями.

«Второй вариант они уже пробовали, получили два или три котла. Никто не отказывает им в желании попробовать это еще раз. Третий вариант возможен только на наших условиях. Миротворцы — только для защиты ООН и только на линии соприкосновения с Украиной, а не на российской границе», — сказал Прилепин.

Он также предложил Киеву свой вариант окончания войны в Донбассе.

«Мы предлагаем Киеву сложить оружие и обещаем всем мир и покой», — заключил Захар Прилепин.