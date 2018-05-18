Педагога наказали после победы ученика в конкурсе

Учительница из Амурской области Виктория Мясникова получила выговор из-за того, что съездила с одним из учеников на всероссийский конкурс в Москву , передает «Амур.инфо»

11-классник Дмитрий Снежков из Муравьевки Амурской области стал победителем Российского национального водного конкурса в номинации «Моря и океаны», его имя внесли в список одаренных детей России и назначили грант в размере 20 тысяч рублей ежемесячно на весь период обучения в вузе.

Администрация школы предлагала Мясниковой взять отпуск за свой счет на время поездки в Москву, учительница отказалась, так как ехала туда работать. Вернувшись из Москвы, педагог получила дисциплинарное взыскание за прогул и штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, с нее собираются удержать сумму, перечисленную спонсорами школе за билеты и проживание учительницы и ученика в столице.

«Корень этого конфликта, я думаю, уязвленное самолюбие или больное самолюбие … Я не сделала так, как хотят они, когда они заставляли меня извиняться перед коллективом. За то, что, как они сказали, "пока я гуляла по Москве, учителя вели уроки". Не мои уроки. Мои уроки никто не вел. При этом учителя не понимали, за что я должна извиняться. Они возмущались прямо на собрании. … Когда происходят такие вещи, это очень страшно. У меня было такое ощущение, что я вообще не в образовании», — прокомментировала ситуацию Виктория Мясникова.

В пресс-службе министерства образования и науки Амурской области по инциденту с Мясниковой организовали проверку.