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Россияне хотели вынести «пол-отеля» в Турции
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Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»
Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»

Россияне хотели вынести «половину отеля» в Турции и попались 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Facebook
Персонал пятизвездочного отеля в городе Кемер, Турция, поймал российских туристов, пытавшихся вывезти из отеля различные предметы. Об этом сообщает НТВ.
На видеозаписи, опубликованной в YouTube, видно, как сотрудники гостиницы вытаскивают из чемоданов россиян рулоны туалетной бумаги, полотенца, тапки, бутылки с шампунем, мыло, упаковки пакетированного чая, сумку с фруктами и несколько десятков тарелок.
Ролик был назван «Русские туристы пытаются засунуть в чемоданы половину гостиницы в Анталии».
В июне 2017 года пару российских туристов уличили в краже имущества турецкого отеля, в общей сложности они пытались похитить почти два чемодана вещей. По его данным, бизнесмен Рустам Фахтлисламов и его супруга Мария Касьянова из Ханты-Мансийского автономного округа попытались похитить из гостиницы в Аланье 14 рулонов туалетной бумаги и пять литров ликера «Бейлиз».
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