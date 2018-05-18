Россияне хотели вынести «пол-отеля» в Турции

Россияне хотели вынести «половину отеля» в Турции и попались

Персонал пятизвездочного отеля в городе Кемер, Турция , поймал российских туристов, пытавшихся вывезти из отеля различные предметы. Об этом сообщает НТВ.

На видеозаписи, опубликованной в YouTube, видно, как сотрудники гостиницы вытаскивают из чемоданов россиян рулоны туалетной бумаги, полотенца, тапки, бутылки с шампунем, мыло, упаковки пакетированного чая, сумку с фруктами и несколько десятков тарелок.

Ролик был назван «Русские туристы пытаются засунуть в чемоданы половину гостиницы в Анталии».