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В Москве прогремела гроза
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Гроза прогремела в Москве днем в пятницу 

РИАМО 40 минут назад
Фото: ТАСС
В столицу пришла первая за день гроза, до конца дня ненастье в городе усилится, сообщается на сайте «Метеовести».
«В столице миновал полдень, началась вторая половина дня, загремели первые грозы. Раскаты грома на севере столице отмечены в 12:27. Дальше их будет больше, начнутся дожди, переходящие в ливни», — говорится в сообщении.
К вечеру грозовая деятельность будет более активной. При грозах возможен шквалистый ветер, в порывах до 12-17 метров в секунду.
Ранее синоптики сообщали, что во второй половине дня в пятницу в Москве и Подмосковье пройдет кратковременный дождь, вечером ожидаются сильные ливни с грозой, возможен град. Местами может выпасть до 30% от месячной нормы осадков.
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