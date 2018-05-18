В Москве прогремела гроза

Гроза прогремела в Москве днем в пятницу

В столицу пришла первая за день гроза, до конца дня ненастье в городе усилится, сообщается на сайте «Метеовести».

«В столице миновал полдень, началась вторая половина дня, загремели первые грозы. Раскаты грома на севере столице отмечены в 12:27. Дальше их будет больше, начнутся дожди, переходящие в ливни», — говорится в сообщении.

К вечеру грозовая деятельность будет более активной. При грозах возможен шквалистый ветер, в порывах до 12-17 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщали, что во второй половине дня в пятницу в Москве Подмосковье пройдет кратковременный дождь, вечером ожидаются сильные ливни с грозой, возможен град. Местами может выпасть до 30% от месячной нормы осадков.