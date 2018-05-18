Ещё
Социологи узнали мнение россиян о Кубе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Социологи узнали мнение россиян о Кубе 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Около 65% россиян считают, что большинство жителей Кубы относятся к России положительно, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно опросу, у 17% россиян Куба ассоциируется с Фиделем Кастро, а у 10% — с сигаретами, коричневым сахаром, кубинскими сигарами, гаванским ромом и кубинским вином.
Отмечается, что более 65% россиян считают, что Россия развивается более успешно, чем Куба, а 9% оценивают развитие Кубы, как более успешное. Кроме того, 55% опрошенных считают, что сотрудничество Кубы и России выгодно обеим странам.
Согласно данным опроса, 10% россиян полагают, что жителям Кубы в целом живется лучше, а 32% считают, что хуже. Среди причин, по которым кубинцы живут лучше, менее 5% отметили благоприятный климат и низкие цены. А на бедность кубинцев указали 12% опрошенных.
Опрос был проведен 12-13 мая среди 1500 респондентов, были опрошены жители 104 населенных пунктов, 53 субъектов РФ.
РИА Новости: последние новости
Оренбургские тюрьмы готовы принять репортера за призыв взорвать мост в Крым В Москве ожидаются дожди и грозы На полигоне в Улан-Удэ провели первый полет серийного вертолета Ми-171А2
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин получил три срочных звонка из Сербии116
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»30
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту129
Пока вы спали: Киев поддержал идею взорвать Крымский мост306
«Ленинград» и Глюкоза сняли клип о недовольных русских13
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
01:03
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту
В мире
10:30
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»
Экономика
00:38
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала
Шоу-бизнес
04:49
В России частично заблокировали Viber
Интернет Наука и техника
03:37
В Москву придет похолодание из Арктики
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение