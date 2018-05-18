Социологи узнали мнение россиян о Кубе

Согласно опросу, у 17% россиян Куба ассоциируется с Фиделем Кастро , а у 10% — с сигаретами, коричневым сахаром, кубинскими сигарами, гаванским ромом и кубинским вином.

Отмечается, что более 65% россиян считают, что Россия развивается более успешно, чем Куба, а 9% оценивают развитие Кубы, как более успешное. Кроме того, 55% опрошенных считают, что сотрудничество Кубы и России выгодно обеим странам.

Согласно данным опроса, 10% россиян полагают, что жителям Кубы в целом живется лучше, а 32% считают, что хуже. Среди причин, по которым кубинцы живут лучше, менее 5% отметили благоприятный климат и низкие цены. А на бедность кубинцев указали 12% опрошенных.

Опрос был проведен 12-13 мая среди 1500 респондентов, были опрошены жители 104 населенных пунктов, 53 субъектов РФ.