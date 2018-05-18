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На полигоне в Улан-Удэ провели первый полет Ми-171А2
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На полигоне в Улан-Удэ провели первый полет серийного вертолета Ми-171А2 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"
Первый полет серийного экземпляра нового многофункционального вертолета Ми-171А2 прошел на полигоне Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ), передает корреспондент РИА Новости.
По одному такому вертолету уже приобрели индийский и казахстанский заказчики. Еще две машины приобрела компания "ЮтЭйр".
По словам гендиректора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, работа по модернизации Ми-171А2 еще не завершена.
"Он (проект) находится лишь в начале своего жизненного цикла, и у нас большие планы по его развитию. В настоящее время для расширения условий эксплуатации и сфер применения продолжаются дополнительные сертификационные испытания опытных прототипов Ми-171А2. На МВЗ имени М. Л. Миля ведутся работы по одобрению использования опционного оборудования: внешней подвески, вспомогательной силовой установки, медмодуля и других дополнительных систем", — сказал Богинский на мероприятии.
Ранее "Вертолеты России" сообщали об успешно проведенных испытаниях Ми-171А2 в условиях экстремально низких температур в Якутии. Два вертолёта выполнили восемь наземных гонок (предусматривают работу двигателей без отрыва от земли) и 36 полетов по спецпрограммам. Температура опускалась до —60 градусов по Цельсию.
Многоцелевой вертолет Ми-171А2 — новинка российского вертолётостроения, результат глубокой модернизации вертолетов семейства Ми-8/17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления. Порядка 85% комплектующих бортовых систем нового вертолета — российского производства.
Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/17 разработчики называют новую несущую систему. На вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Это позволяет только за счет аэродинамики поднять тягу несущего винта более чем на 700 килограмм.
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