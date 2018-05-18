В Москву придет похолодание из Арктики

Арктический воздух в выходные принесет в Москву похолодание, в воскресенье днем ожидается плюс 13-15 градусов. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос».

«В выходные произойдет существенное изменение характера погодных условий. Теплый воздух с температурой около 25 градусов уйдет на восток, на смену ему придет воздух из Арктики, он, конечно, по пути к нам прогреется, но, тем не менее, если в субботу температура воздуха в столице составит плюс 17-19, и еще дожди нас ожидают заметные, то в воскресенье уже в ночь — плюс 5-7, от 4 до 9 ожидается в области, днем — только плюс 13-15. Дожди прекратятся», — сказал представитель «Фобоса».

По данным синоптиков, в начале следующей недели ситуация изменится мало. «Дождей не ожидается, но будет прохладно», — пояснили в центре погоды.