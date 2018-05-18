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Первый легальный бордель спровоцировал секс-скандал
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Первый легальный бордель спровоцировал секс-скандал 

Рамблер 2 часа назад
Некоторое время назад в столице открылся первый легальный публичный дом. Однако «работают» в нем не живые жрицы любви, а куклы. Владельцы заведения обещают за вполне приемлемую плату полноценный секс и отсутствие риска подхватить какую-нибудь болезнь.
Корреспондент популярного издания отправился по заданию редакции в бордель, чтобы протестировать искусственную девушку в деле. В репортаже он, скрыв своё имя, подробно описал свои эмоции и, как выяснилось, полного удовлетворения с кукольной девушкой получить не сумел. Чтобы всё-таки довести дело до конца, он даже в какой-то момент достал смартфон и начал просматривать фотографии своей бывшей подруги.
Но ей самой упоминания её имени в таком контексте не понравились. В качестве легкой мести девушка, которая оказалась известным блогером, обнародовала имя журналиста. Тот, с свою очередь, написал, что с его стороны ни о какой порно-мести речи не шло, упоминание экс-возлюбленной в тексте — это всего лишь стилистический приём, который помог раскрыть тему. Результатом стала дискуссия в соцсетях и обсуждение принципов журналисткой этики.
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