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Минфин не предлагал повысить пенсионный возраст
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Минфин не направлял предложения о повышении пенсионного возраста в кабмин 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Министерство финансов не направляло в адрес кабинета министров предложений, которые касаются изменения пенсионного возраста, об этом информагентству "Интерфакс" сказали в пресс-службе ведомства. Добавив, что на данный момент в Минфине не только просчитывают различные варианты реформы пенсионной системы, но и ведут обсуждение этих вариантов с заинтересованными ведомствами.
Напомним, на данный момент мужчины достигают пенсионного возраста к 60 годам, женщины вступают в пенсионный возраст в 55 лет. При этом, учитывая постепенное повышение средней продолжительности жизни, а также факт постоянно растущих расходов федерального бюджета, направленных на финансирование Пенсионного фонда, разговор о возможном повышении пенсионного возраста (единоразовом или этапном) ведутся в экспертом сообщества и в рамках отдельных ветвей власти уже несколько лет.
Как заявил 8 мая премьер-министр Дмитрий Медведев, кабинет министров подготовит предложения по вопросу повышения пенсионного возраста и внесет их в нижнюю палату парламента в ближайшее время.
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