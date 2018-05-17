Минфин не предлагал повысить пенсионный возраст

Минфин не направлял предложения о повышении пенсионного возраста в кабмин

Министерство финансов не направляло в адрес кабинета министров предложений, которые касаются изменения пенсионного возраста, об этом информагентству "Интерфакс" сказали в пресс-службе ведомства. Добавив, что на данный момент в Минфине не только просчитывают различные варианты реформы пенсионной системы, но и ведут обсуждение этих вариантов с заинтересованными ведомствами.

Напомним, на данный момент мужчины достигают пенсионного возраста к 60 годам, женщины вступают в пенсионный возраст в 55 лет. При этом, учитывая постепенное повышение средней продолжительности жизни, а также факт постоянно растущих расходов федерального бюджета, направленных на финансирование Пенсионного фонда, разговор о возможном повышении пенсионного возраста (единоразовом или этапном) ведутся в экспертом сообщества и в рамках отдельных ветвей власти уже несколько лет.