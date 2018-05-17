Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике 

Забавный инцидент с участием полицейского сняли очевидцы в Геленджике. История началось с того, что к должнику прибыли судебные приставы, которые должны были арестовать имущество мужчины. Увидев приставов, должник вышел и начал препятствовать их действия. Чтобы разобраться с мужчиной, приставы вызвали сотрудников полиции. Прибывшие стражи порядка попытались разрешить ситуацию с помощью уговоров, но это им не удалось. Беседа перетекла в откровенную перепалку, а затем последовало шоу. Когда один из сотрудников полиции взял распылившегося должника за руку, намереваясь, по-видимому, отвести его в сторону, тот слегка толкнул полицейского. Неожиданно страж порядка начал падать с криком «Ай!», имитируя сильную боль. Сначала он завалился на мужчину, а после и вовсе упал на землю, потеряв при этом головной убор. Присутствующие скептически отнеслись к этому актёрскому этюду и не оценили способности стражи порядка. Почти хором очевидцы и присоединившиеся к ним приставы начали скандировать: «Артист! Браво!». В итоге имущество должника всё-таки арестовали, а городское управление МВД начало проверку по факту поведения полицейского.