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«Почта России» ответила Макаревичу
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«Почта России» ответила Макаревичу 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: ТАСС
В «Почте России» ответили на обвинение музыканта Андрея Макаревича в том, что в центре Москвы якобы не осталось почтальонов. Проблема с получением посылки из США крылась в другом.
Пресс-служба «Почты России» прокомментировала газете ВЗГЛЯД заявление музыканта Андрея Макаревича о том, что в центре Москвы якобы не осталось ни одного почтальона.
«Информация о том, что в одном из центральных отделений почтовой связи города Москвы отсутствуют почтальоны, не соответствует действительности. Посылка на имя Андрея Макаревича поступила в почтовое отделение №107046 26 марта 2018 года. В этот же день было сформировано извещение, которое почтальон доставил по указанному на посылке адресу (Сретенка, д. 11) и лично передал охране на ресепшн «Джем-Клуба», — сообщили газете ВЗГЛЯД в ведомстве.
В пресс-службе подчеркнули, что директор «Джем-Клуба» дважды приходил в почтовое отделение для получения этой посылки.
«Однако в связи с тем, что у него на тот момент не было доверенности от Андрея Макаревича, операторы согласно закону не выдали ему данную посылку. 4 апреля 2018 за посылкой пришел лично Андрей Макаревич. Почтовое отправление было выдано ему под роспись в извещении (имеются подтверждающие документы). Работа операторов всех почтовых отделений Москвы также непрерывно фиксируется камерами видеонаблюдения. В данном случае все правила оказания услуг почтовой связи были соблюдены, нарушений в работе сотрудников Почты России нет», — заявил собеседник.
Напомним, ранее певец Андрей Макаревич рассказал в соцсетях, что в центре Москвы якобы уволился последний почтальон, поэтому «Почта России» не доставляет ни извещения, ни посылки.
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