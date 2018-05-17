«Почта России» ответила Макаревичу

Пресс-служба «Почты России» прокомментировала газете ВЗГЛЯД заявление музыканта Андрея Макаревича о том, что в центре Москвы якобы не осталось ни одного почтальона.

«Информация о том, что в одном из центральных отделений почтовой связи города Москвы отсутствуют почтальоны, не соответствует действительности. Посылка на имя Андрея Макаревича поступила в почтовое отделение №107046 26 марта 2018 года. В этот же день было сформировано извещение, которое почтальон доставил по указанному на посылке адресу (Сретенка, д. 11) и лично передал охране на ресепшн «Джем-Клуба», — сообщили газете ВЗГЛЯД в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что директор «Джем-Клуба» дважды приходил в почтовое отделение для получения этой посылки.

«Однако в связи с тем, что у него на тот момент не было доверенности от Андрея Макаревича, операторы согласно закону не выдали ему данную посылку. 4 апреля 2018 за посылкой пришел лично Андрей Макаревич. Почтовое отправление было выдано ему под роспись в извещении (имеются подтверждающие документы). Работа операторов всех почтовых отделений Москвы также непрерывно фиксируется камерами видеонаблюдения. В данном случае все правила оказания услуг почтовой связи были соблюдены, нарушений в работе сотрудников Почты России нет», — заявил собеседник.

Напомним, ранее певец Андрей Макаревич рассказал в соцсетях, что в центре Москвы якобы уволился последний почтальон, поэтому «Почта России» не доставляет ни извещения, ни посылки.