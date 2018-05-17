России предрекли неминуемое сокращение населения

Эксперты ООН спрогнозировали сокращение численности населения России с более чем 144 миллионов до 132,7 миллиона человек к 2050 году. Об этом сказано в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, опубликованном на сайте организации.

По мнению исследователей, в первой половине XXI века в России продолжится процесс урбанизации. В результате к 2025 году доля сельского населения упадет с 36,8 до 22,1 миллиона человек, а горожан станет на три миллиона больше (110,6 миллиона человек).

К 2035 году численность населения Москвы вырастет до 12,8 миллиона человек, а Санкт-Петербурга — до 5,6 миллиона человек.

Рост численности населения Китая продолжится до 2030 года, а затем пойдет на спад. В итоге в стране будет жить один миллиард 334 миллиона человек, что меньше сегодняшних показателей. Лидером по численности населения к 2050 году станет Индия , где будут проживать один миллиард 658 миллионов человек.

Среди причин сокращения численности населения ООН называет месторасположение «в условиях низкой плотности», экономические проблемы, стихийные бедствия, а также низкий уровень рождаемости и эмиграцию.

В январе этого года Росстат сообщил, что в 2017 году рождаемость в стране упала на 10,9 процента по сравнению с 2016-м: в 2017-м родились 1,6899 миллиона россиян, что на 203,4 тысячи меньше, чем в 2016 году.