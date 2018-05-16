Ещё
Хирург заступился за «Ночных волков»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хирург заступился за «Ночных волков» 

Рамблер 3 часа назад
Лидер байкерского движения «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов призвал не верить «фуфлу» с обвинениями в адрес мотоциклистов, которые якобы массово нарушили правила дорожного движения, остановившись на Крымском мосту ради селфи.
«Ничего не знаю об этих нарушениях. По мосту проехала колонна из тысячи байкеров, и мне было не видно, что происходило в конце колонны. Но я заверяю, что движение мотоколонны было организовано, и у меня были договоренности о том, что мы не делаем остановок на мосту, хотя изначально мы это планировали. Но не ради селфи, а ради флешмоба. Мы от этого отказались», — сказал Хирург в комментарии ФАН.
По его словам, информация о нарушении байкерами ПДД распространяется теми, кто хочет «умалить значимость» запуска Крымского моста.
Лидер «Ночных волков» назвал открытие моста через Керченский пролив «новым этапом в жизни России», «логическим завершением Русской весны» и «надеждой на будущее возрождение».
Залдостанов сравнил рев моторов колонны мотоциклов с «русским реактором», запущенным накануне Владимиром Путиным.
«Когда я ехал по Крымскому мосту, у меня были такие мысли, что вчерашняя колонна КамАЗов — это были победные танки КВ-2, а мы сегодня — это 8-й отдельный мотоциклетный полк Сталинграда, который превратился в целую армию за этими танками», — сказал Хирург.
Ранее СМИ сообщили, что несколько десятков байкеров, которые участвовали в мотопробеге по Крымскому мосту, остановились на арочном пролете ради селфи, нарушив пункт 12.4 Правил дорожного движения, который запрещает остановку на мосту в случае, если для движения в одном направлении имеется менее трех полос.
>> «Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Движение по автомобильной части Крымского моста стартовало 16 мая. Накануне по мосту за рулем КаМАЗа проехал президент России Владимир Путин.
Комментарии62
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост163
«Калибры» в Средиземноморье, грубая выходка Киркорова и другие события дня29
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка102
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»635
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля56
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
01:19
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение