Хирург заступился за «Ночных волков»

Лидер байкерского движения «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов призвал не верить «фуфлу» с обвинениями в адрес мотоциклистов, которые якобы массово нарушили правила дорожного движения, остановившись на Крымском мосту ради селфи.

«Ничего не знаю об этих нарушениях. По мосту проехала колонна из тысячи байкеров, и мне было не видно, что происходило в конце колонны. Но я заверяю, что движение мотоколонны было организовано, и у меня были договоренности о том, что мы не делаем остановок на мосту, хотя изначально мы это планировали. Но не ради селфи, а ради флешмоба. Мы от этого отказались», — сказал Хирург в комментарии ФАН.

По его словам, информация о нарушении байкерами ПДД распространяется теми, кто хочет «умалить значимость» запуска Крымского моста.

Лидер «Ночных волков» назвал открытие моста через Керченский пролив «новым этапом в жизни России », «логическим завершением Русской весны» и «надеждой на будущее возрождение».

Залдостанов сравнил рев моторов колонны мотоциклов с «русским реактором», запущенным накануне Владимиром Путиным

«Когда я ехал по Крымскому мосту, у меня были такие мысли, что вчерашняя колонна КамАЗов — это были победные танки КВ-2, а мы сегодня — это 8-й отдельный мотоциклетный полк Сталинграда, который превратился в целую армию за этими танками», — сказал Хирург.

Ранее СМИ сообщили, что несколько десятков байкеров, которые участвовали в мотопробеге по Крымскому мосту, остановились на арочном пролете ради селфи, нарушив пункт 12.4 Правил дорожного движения, который запрещает остановку на мосту в случае, если для движения в одном направлении имеется менее трех полос.

Движение по автомобильной части Крымского моста стартовало 16 мая. Накануне по мосту за рулем КаМАЗа проехал президент России Владимир Путин.