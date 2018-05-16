Хирург высказался о действиях «Волков» на Крымском мосту

Лидер мотоклуба «Ночные Волки» Александр Залдостанов (Хирург) прокомментировал информацию о массовом нарушении ПДД, которые совершили байкеры во время проезда по Крымскому мосту.
«Ничего не знаю об этих нарушениях. По мосту проехала колонна из тысячи байкеров, и мне было не видно, что происходило в конце колонны. Но я заверяю, что движение мотоколонны было организовано, и у меня были договоренности о том, что мы не делаем остановок на мосту, хотя изначально мы это планировали. Но не ради селфи, а ради флешмоба. Мы от этого отказались», — заявил Хирург в комментарии ФАН.
Залдостанов уверен, что все негативные заявления в адрес мотоциклистов — это дело рук тех, кому не по нраву «гул русского реактора, запущенного Путиным».
«Они вешают фуфло на уши, чтобы отвлечь от события века», — сказал байкер.
Тем не менее в интернете есть видео, на котором отчетливо видно, как мотоциклисты, участвующие в движении, остановились на арочном пролете и стали делать селфи.
Как уже писал «Ридус», во вторник, 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста. Российский лидер первым преодолел 19 километров пути над Керченским проливом за рулем КамАЗа.
Утром 16 мая одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд через Крымский мост для легкового транспорта и пассажирских автобусов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова одной из первых проехала сегодня по мосту.