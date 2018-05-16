Хирург высказался о действиях «Волков» на Крымском мосту

«Фуфло на уши»: Хирург ничего не знает о селфи на Крымском мосту

«Ничего не знаю об этих нарушениях. По мосту проехала колонна из тысячи байкеров, и мне было не видно, что происходило в конце колонны. Но я заверяю, что движение мотоколонны было организовано, и у меня были договоренности о том, что мы не делаем остановок на мосту, хотя изначально мы это планировали. Но не ради селфи, а ради флешмоба. Мы от этого отказались», — заявил Хирург в комментарии ФАН.

Залдостанов уверен, что все негативные заявления в адрес мотоциклистов — это дело рук тех, кому не по нраву «гул русского реактора, запущенного Путиным ».

«Они вешают фуфло на уши, чтобы отвлечь от события века», — сказал байкер.

Тем не менее в интернете есть видео, на котором отчетливо видно, как мотоциклисты, участвующие в движении, остановились на арочном пролете и стали делать селфи.

Как уже писал «Ридус» , во вторник, 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста. Российский лидер первым преодолел 19 километров пути над Керченским проливом за рулем КамАЗа.

Утром 16 мая одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд через Крымский мост для легкового транспорта и пассажирских автобусов.