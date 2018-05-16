Ещё
Странности на могиле туриста из группы Дятлова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост

Странности на могиле туриста из группы Дятлова 

Рамблер 1 час назад
Валентин Дегтерев, уральский журналист, уже много лет занимается историей гибели туристов из группы Дятлова. Туристы пропали при загадочных обстоятельствах 2 февраля 1959 года в районе перевала, который впоследствии был назван в честь Дятлова. Недавно он в очередной раз посетил могилу Семёна Золотарёва, одного из членов группы. Валентин отметил, что на могиле повышен уровень радиации, и в разных местах он колеблется от от 0,38 МкЗв/ч до 5,1 МкЗв/ч, что по словам журналиста, сравнимо с уровнем в здании Чернобыльской атомной станции. Дегтерев уточнил, что в нескольких метрах от могилы радиация не превышает фоновую. Кроме того, во время съёмки Валентин обратил внимание, что в местах, где радиация повышена, камера вибрирует настолько сильно, что сделать чёткие кадры просто невозможно. Он предполагает, что при эксгумации тела из могилы вместе с останками выбросили что-то загадочное, что и является источником радиации.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост438
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии39
Украина оценила убытки от Крымского моста153
Отборная матершина Киркорова сорвала эфир75
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье231
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
01:03
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
В мире США
00:40
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес
02:58
Пьяные казанцы напали на полицейских
Криминал Общество
02:53
Странности на могиле туриста из группы Дятлова
Общество Происшествия
01:03
Google не заметил Крымского моста
Наука и техника
00:29
Отборная матершина Киркорова сорвала эфир
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение