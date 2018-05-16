Странности на могиле туриста из группы Дятлова 

Валентин Дегтерев, уральский журналист, уже много лет занимается историей гибели туристов из группы Дятлова. Туристы пропали при загадочных обстоятельствах 2 февраля 1959 года в районе перевала, который впоследствии был назван в честь Дятлова. Недавно он в очередной раз посетил могилу Семёна Золотарёва, одного из членов группы. Валентин отметил, что на могиле повышен уровень радиации, и в разных местах он колеблется от от 0,38 МкЗв/ч до 5,1 МкЗв/ч, что по словам журналиста, сравнимо с уровнем в здании Чернобыльской атомной станции. Дегтерев уточнил, что в нескольких метрах от могилы радиация не превышает фоновую. Кроме того, во время съёмки Валентин обратил внимание, что в местах, где радиация повышена, камера вибрирует настолько сильно, что сделать чёткие кадры просто невозможно. Он предполагает, что при эксгумации тела из могилы вместе с останками выбросили что-то загадочное, что и является источником радиации.