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Получить наследство можно будет быстрее
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Получить наследство можно будет быстрее 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: public domain
Для вступления в права собственника Наследственного фонда россиянам не нужно будет ждать полгода. Нотариусы будут проводить все необходимые процедуры сразу после смерти учредителя. Соответствующий закон 16 мая поддержал Совет Федерации.
Изменения вносятся в Основы законодательства России о нотариате, федеральные законы «О погребении и похоронном деле», «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «О валютном регулировании и валютном контроле».
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, представляя документ, напомнил, что наследственные фонды, согласно уже принятому закону, начнут появляться в России с 1 сентября, а принятый документ уточняет в связи с этим действия нотариусов.
Они, в частности, должны будут не позднее дня, следующего за днём открытия наследственного дела, проверить в единой информационной системе нотариата наличие сведений о составлении наследодателем завещания и установить содержание такого завещания.
Содержание завещания будет устанавливаться нотариусом на основании электронного образа такого завещания, хранящегося в реестре нотариальных действий ЕИС нотариата.
Кроме того, при обнаружении завещания, предусматривающего создание наследственного фонда, нотариус будет обязан направить физическому или юридическому лицу, назначенному единоличным исполнительным органом фонда, предложение дать согласие на осуществление таких полномочий.
Аналогичные предложения планируется направлять гражданам, которые в силу завещания должны войти в состав коллегиальных органов фонда.
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