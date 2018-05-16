«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой

Захарова опубликовала эмоциональный пост в Facebook c призывом «не мутировать» и прекратить травлю Самойловой.

«В мире, где единственное, что осталось постыдным, это стыд, на наших глазах человек испытывает муки от осознания неудачи, а мы над ней после этого глумимся. Господи! Да за что ей всё это?», — вопрошает Захарова.

«За что это нам — я знаю. Чтобы опомниться, чтобы увидеть, какими мы можем стать животными, когда тот, кто слабее физически, нас не улыбнул, не порадовал очередным фортелем в тройном прыжке с прогибом», — продолжает она.

По мнению Захаровой, история Юлии Самойловой демонстрирует, что можно жить в инвалидном кресле, помня, как это бегать и ходить, можно жить счастливо и не жаловаться на надуманные проблемы.

«Люди, очнитесь. Она же здесь ради нас с вами — чтобы когда, не дай Бог, беда придёт, сказали себе: я знаю, что можно жить дальше; вон, Самойлова поёт, и мы сможем выжить, начать жизнь с чистого листа», — пишет дипломат.

Захарова призвала заглянуть в глаза Юлии Самойловой, чтобы увидеть, сколько в них было страха и муки от мысли не справиться, и восхитилась искренними эмоциями певицы после неудачного выступления.

По словам дипломата, от терзаний Самойловой у нее «разрывается сердце».

«Да что же это за травля такая неудержимая! Каждый новый «звездный эксперт» добивает и добивает ее. Остановитесь, не мутируйте», — призвала Захарова.