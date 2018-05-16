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«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
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«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа 

Рамблер 7 часов назад
Воронежскую область атаковали комары. На улицах — полчища насекомых, которые уже измучили горожан. Жители Павловска даже опасаются выходить на улицу, чтобы не подвергнуться атакам стай кровососущих насекомых. Но комары на улице — это лишь часть беды. Кровопийцы проникают и в дома, в помещения они залетают через вентиляцию. Экологи говорят, что появление комаров в таком количестве вызвано сильным разливом рек в этом году. Половодье, способствовавшее повышению влажности, и вызвало такое активное размножение комаров. Проживающие в Павловской районе рассказали, что от нашествия комаров страдают не только они, но и домашние питомцы. Уже известно о нескольких случаях гибели собак и свиней, подвергшихся укусам агрессивных насекомых.
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