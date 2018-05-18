В регионах за сутки потушили почти 90 пожаров

В российских регионах за сутки потушили почти 90 лесных пожаров

Лесопожарные силы за сутки потушили 89 лесных пожаров в регионах РФ , еще 23 возгорания продолжают полыхать, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

"За прошедшие сутки в России лесопожарными силами и привлеченными лицами ликвидировано 89 лесных пожаров на площади 3 924 гектара. На 00.00 мск 18 мая на территории Российской Федерации действовало 23 лесных пожара на площади 2 061 гектар", — говорится в сообщении.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда в Хабаровском крае горят пять пожаров, их не тушат, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, дополняется в сообщении.