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В регионах за сутки потушили почти 90 пожаров
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В российских регионах за сутки потушили почти 90 лесных пожаров 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Лесопожарные силы за сутки потушили 89 лесных пожаров в регионах РФ, еще 23 возгорания продолжают полыхать, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".
"За прошедшие сутки в России лесопожарными силами и привлеченными лицами ликвидировано 89 лесных пожаров на площади 3 924 гектара. На 00.00 мск 18 мая на территории Российской Федерации действовало 23 лесных пожара на площади 2 061 гектар", — говорится в сообщении.
Среди них восемь пожаров в Забайкальском крае, по пять — в Приамурье и Свердловской области, по одному в Челябинской области, Бурятии, Иркутской области, два — в Хабаровском крае, уточнили в ФБУ.
На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда в Хабаровском крае горят пять пожаров, их не тушат, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, дополняется в сообщении.
Режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края и Амурской области. Особый противопожарный режим введен в 40 субъектах РФ.
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