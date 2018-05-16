Россияне смогут выбрать тариф для оплаты ЖКХ

Россияне смогут выбирать тарифный план для оплаты ЖКХ

Как отметил заместитель главы ведомства Андерей Чибис, подготовленные Минстроем планы ожидается направить в правительство уже в мае текущего года.

«Тарифные планы могут зависеть от разных факторов: времени, объема потребления, способа и сроков оплаты. Например, если предложат дисконт, но попросят предоплату, вы сможете принять то или иное решение», — рассказал он.

В настоящий момент ведомство разработало несколько вариантов тарифных планов. Сейчас заканчивается сбор предложений от участников рынка. Как минимум, россияне смогут выбирать из трех тарифных планов, уточняет сайт газеты.