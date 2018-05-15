В Нидерландах обнаружили картину Рембрандта

Ранее неизвестная картина голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна была обнаружена в Нидерландах. Об этом сообщает NRC Handelsblad со ссылкой на экспертов.
Отмечается, что «Портрет молодого человека» мог быть написан в 1634 году.
По данным газеты, полтора года назад историк Ян Сикс купил полотно на аукционе Christie’s за £137 тыс., которое, как предполагалось, принадлежало кисти одного из учеников Рембрандта.
Авторство художника подтвердили 15 экспертов.
В настоящее время картина выставлена в Эрмитаже на Амстеле в Амстердаме.
Предполагается, что через некоторое время Сикс выставит портрет на аукцион.
В марте стало известно, что картина Пикассо «Женщина в берете и клетчатом платье (Мария Тереза Вальтер)» была продана на торгах аукционного дома Sotheby’s за £49,8 млн