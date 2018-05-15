Ещё
В Нидерландах обнаружили картину Рембрандта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: В Нидерландах обнаружили картину кисти Рембрандта 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Ранее неизвестная картина голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна была обнаружена в Нидерландах. Об этом сообщает NRC Handelsblad со ссылкой на экспертов.
Отмечается, что «Портрет молодого человека» мог быть написан в 1634 году.
По данным газеты, полтора года назад историк Ян Сикс купил полотно на аукционе Christie’s за £137 тыс., которое, как предполагалось, принадлежало кисти одного из учеников Рембрандта.
Авторство художника подтвердили 15 экспертов.
В настоящее время картина выставлена в Эрмитаже на Амстеле в Амстердаме.
Предполагается, что через некоторое время Сикс выставит портрет на аукцион.
В марте стало известно, что картина Пикассо «Женщина в берете и клетчатом платье (Мария Тереза Вальтер)» была продана на торгах аукционного дома Sotheby’s за £49,8 млн
RT на русском: последние новости
Киселёв призвал освободить задержанного журналиста РИА Новости Украина Как трасса «Таврида» изменит жизнь крымчан и туристов Соколов наградил строителей Крымского моста
Комментарии1  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открытие Крымского моста возмутило Европу945
США назвали лучший российский истребитель36
У сына Пугачевой нашли неожиданное сходство с Киркоровым17
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице8
Крымчанам советуют воздержаться от поездок на Украину23
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество Политика
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение