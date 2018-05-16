Курение в лесу может обернуться огромным штрафом

Госдуме предложили повысить ответственность за разведение костров в неположенном месте и другие нарушения, которые могут привести к пожарам в лесу или городе. Согласно законопроекту, который планирует внести в Госдуму депутат от Волгоградской области Татьяна Цыбизова , за брошенную в листву непогашенную сигарету или выжигание сухой травы рядом с лесом гражданину могут присудить штраф в размере сто тысяч рублей или 120 часов обязательных работ.

«Пожары сегодня связаны не столько с природными факторами, сколько с человеческой небрежностью. Наш законопроект должен дисциплинировать и землепользователей, и туристов, и жителей деревень, и городов», — сказала автор инициативы, член Комитета Госдумы по жилищной политике Татьяна Цыбизова «Парламентской газете».

Сегодня для тех, кто нарушил правила противопожарной безопасности в лесу, например, развёл костёр в хвойном молодняке, бросил спичку или оставил тлеющие угли, штраф составляет от одной до трёх тысяч рублей для физического лица и от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч для юридического. Максимальная ответственность возникает в том случае, если в результате противоправных действий начался пожар, и тогда граждане должны заплатить пять тысяч рублей, должностные лица — 50 тысяч, а юридические — миллион рублей.

Но возможность таких наказаний не останавливает нарушителей, считает депутат.

«Это ответственность смешная и особо никого не пугает. А ущерб, который наносит пожар природе и жителям, несопоставим со штрафом в пять тысяч рублей», — сказала она.

Поэтому Татьяна Цыбизова планирует законодательно оформить предложения Волгоградской областной Думы и внести в Госдуму законопроект, который в несколько раз повышает штрафы, предусмотренные статьями КоАП 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» и 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности». Кроме штрафов в нём будут предусмотрены обязательные работы.

Согласно инициативе, за пренебрежение правилами пожарной безопасности леса граждане заплатят от пяти до десяти тысяч рублей, компании и индивидуальные предприниматели — от 300 до 500 тысяч, а их работники, совершившие правонарушение, — от 25 до 50 тысяч. Также судья сможет выбрать в качестве наказания обязательные работы до 36 часов.

Ответственность за сжигание травы рядом с лесом ещё выше и предусматривает обязательные работы от 20 до 40 часов или штраф от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, взыскание от 50 до 100 тысяч для должностных лиц и от 500 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц.

Эти меры смогут принять против нарушителей, даже если в результате их действий не возникнет пожар. Если же нарушение станет причиной неконтролируемого распространения огня, то судья должен будет наложить на совершившего его гражданина 100-тысячный штраф (сейчас 5-тысячный) или отправить его на 120-часовые обязательные работы, а организацию оштрафовать на пять миллионов рублей (сейчас максимум — один миллион).

Особенно важно, по мнению депутата, ввести в законодательство обязательные работы, так как оштрафовать нарушителей получается не всегда, и они продолжают безнаказанно жечь траву и оставлять костры без присмотра.

«В сельской местности много людей самозанятых, которые живут за счёт подсобного хозяйства, и доходы которых нигде официально не задекларированы. Есть и те, кто вообще ничем не занимается. Взымать штраф с них становится практически невозможным. Получается, что для работающего человека ужесточение наказания в виде штрафа будет иметь значение, а для всех остальных — нет», — пояснила парламентарий.

Кроме воспитательного эффекта такая мера, как обязательные работы, поможет привести в порядок территории, подверженные пожарам, считает Татьяна Цыбизова.

«Можно будет предусмотреть региональными нормативными актами, чтобы обязательные работы были связаны исключительно с профилактикой пожаров. Это, например, опашка, расчистка лесополос, вырубка и вывоз сухостоя», — предложила она.

Также могут повысить ответственность для «городских» нарушителей, то есть для тех, кто нарушает требования к пожарной безопасности вне лесной зоны (статья 20.4 КоАП). За это граждане заплатят четыре тысячи вместо сегодняшних трёх или будут отрабатывать 20 часов на благо общества, должностные лица заплатят штраф в размере от 10 до 20 тысяч, а компании — от 200 до 250 тысяч рублей. Административные штрафы будут выше, если нарушения произойдут в условиях особого противопожарного режима, повлекут возникновение пожара, повреждение чужого имущества или нанесут вред здоровью человека.