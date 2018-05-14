Следствие отпустило Малобродского

Следствие изменило меру пресечения на подписку о невыезде бывшему директору «Гоголь-центра», фигуранту дела «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, который обвиняется в хищении бюджетных средств.
Следствием принято решение об изменении меры пресечения на подписку о невыезде Алексею Малобродскому, обвиняемому в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа», — приводит Интерфакс слова официального представителя СК Светланы Петренко.
Она отметила, что «соответствующее постановление объявлено обвиняемому, находящемуся в медицинском учреждении».
Отмечается, что «решение принято с учётом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств», включая тот факт, что он не сможет повлиять на результаты расследования, находясь на свободе.
10 мая Малобродскому стало плохо во время судебного заседания, ему вызвали скорую — он был госпитализирован.
Сообщалось, что Следственный комитет настаивает на его переводе из СИЗО под домашний арест.