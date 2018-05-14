Следствие отпустило Малобродского

Следствие отпускает Малобродского под подписку о невыезде

Следствие изменило меру пресечения на подписку о невыезде бывшему директору «Гоголь-центра», фигуранту дела «Седьмой студии» Алексею Малобродскому , который обвиняется в хищении бюджетных средств.

Следствием принято решение об изменении меры пресечения на подписку о невыезде Алексею Малобродскому, обвиняемому в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа», — приводит Интерфакс слова официального представителя СК Светланы Петренко

Она отметила, что «соответствующее постановление объявлено обвиняемому, находящемуся в медицинском учреждении».

Отмечается, что «решение принято с учётом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств», включая тот факт, что он не сможет повлиять на результаты расследования, находясь на свободе.

10 мая Малобродскому стало плохо во время судебного заседания, ему вызвали скорую — он был госпитализирован.