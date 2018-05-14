Ветеранам захотели платить ежемесячно

В Госдуме предложили ввести ежемесячные выплаты ветеранам

Госдуме предложили ввести ежемесячные выплаты ветеранам и инвалидам боевых действий в размере не менее половины прожиточного минимума от среднего по Российской Федерации , следует из законопроекта, внесенного в базу данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта предлагают закрепить ежемесячные выплаты для ветеранов и инвалидов боевых действий в размере не менее половины от среднего уровня прожиточного минимума в России, который на I квартал 2018 года установлен в размере 10 тысяч 328 рублей. Таким образом, размер выплат должен составить не менее 5 тысяч 164 рублей. При этом законопроектом предлагается установить ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий с учетом замены набора социальных льгот в натуральной форме на денежные компенсации.

Набор социальных услуг (НСУ) в настоящее время составляет 1075 рублей 19 копеек в месяц, а его натуральная форма включает в себя лекарственные, медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время количество ветеранов боевых действий в России составляет порядка 1,3 миллиона человек. Соответственно для реализации законопроекта, по расчетам его авторов, потребуется около 37 миллиардов рублей.