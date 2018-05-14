Ветеранам захотели платить ежемесячно

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В Госдуме предложили ввести ежемесячные выплаты ветеранам 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Госдуме предложили ввести ежемесячные выплаты ветеранам и инвалидам боевых действий в размере не менее половины прожиточного минимума от среднего по Российской Федерации, следует из законопроекта, внесенного в базу данных нижней палаты парламента.
Авторы законопроекта предлагают закрепить ежемесячные выплаты для ветеранов и инвалидов боевых действий в размере не менее половины от среднего уровня прожиточного минимума в России, который на I квартал 2018 года установлен в размере 10 тысяч 328 рублей. Таким образом, размер выплат должен составить не менее 5 тысяч 164 рублей. При этом законопроектом предлагается установить ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий с учетом замены набора социальных льгот в натуральной форме на денежные компенсации.
Набор социальных услуг (НСУ) в настоящее время составляет 1075 рублей 19 копеек в месяц, а его натуральная форма включает в себя лекарственные, медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время количество ветеранов боевых действий в России составляет порядка 1,3 миллиона человек. Соответственно для реализации законопроекта, по расчетам его авторов, потребуется около 37 миллиардов рублей.
"Можно говорить о значительных расходах бюджета, однако в среднесрочной перспективе очевидно повышение уровня жизни ветеранов боевых действий, рост их покупательской способности и, как следствие, определенное повышение доходов бюджета. Несмотря на увеличение нагрузки статьи расходов для федерального бюджета, проект закона имеет важное социальное значение, и расходы на его реализацию являются обоснованными и необходимыми", — говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.
Авторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР: зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, первый зампред комитета по контролю и регламенту Александр Курдюмов и первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев.
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