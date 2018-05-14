Французский мэр захотел проехаться по Крымскому мосту

Французский мэр признался, что хотел бы проехать по Крымскому мосту

Мэр французского города Мариньян Эрик Ле Диссэ признался, что хотел бы проехать по мосту, который соединит Крым с материковой Россией "Конечно же, я бы хотел проехать по мосту. Если бы я мог присутствовать на открытии этого моста, конечно бы, я туда поехал", — сказал журналистам Ле Диссэ. Французская делегация находится в Крыму с трехдневным визитом, в рамках которого состоялось подписание соглашения между крымским курортным городом Евпатория и французским Мариньяном. Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край , — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Инфоцентр "Крымский мост" 14 мая сообщил, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.