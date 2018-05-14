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Французский мэр захотел проехаться по Крымскому мосту
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Французский мэр признался, что хотел бы проехать по Крымскому мосту 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Мэр французского города Мариньян Эрик Ле Диссэ признался, что хотел бы проехать по мосту, который соединит Крым с материковой Россией.
"Конечно же, я бы хотел проехать по мосту. Если бы я мог присутствовать на открытии этого моста, конечно бы, я туда поехал", — сказал журналистам Ле Диссэ.
Французская делегация находится в Крыму с трехдневным визитом, в рамках которого состоялось подписание соглашения между крымским курортным городом Евпатория и французским Мариньяном.
Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Инфоцентр "Крымский мост" 14 мая сообщил, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.
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