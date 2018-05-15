«Российские дипломаты отказались нам помогать»

Ранее Москалькова направила письмо в Генеральную прокуратуру США с просьбой перевести Ярошенко в российскую тюрьму.

Супруга Константина Ярошенко заявила, что уже две недели не получает вестей от мужа и опасается за его здоровье. Ярошенко находится в карцере, где должен пробыть месяц.

По словам Виктории Ярошенко, российские консулы отказались навестить его в тюрьме, сославшись на отсутствие распоряжения сверху.

«Наши консулы удовлетворились тем, что ему все разрешено, он может звонить домой и все, что захочет, будет ему доставлено. Тем не менее я уже две недели звонков от Кости не слышу», — сказала супруга летчика.

По ее словам, с чужими людьми договориться проще, чем с представителями российского консульства.