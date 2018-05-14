Злобная черепаха чуть не откусила палец сержанту 

Сержант Кристофер Робелла, который служит в полицейском участке в Гамильтоне (штат Нью-Джерси, США) столкнулся с агрессивной черепахой. Его вызвали автолюбители, которым рептилия перегородила проезд. Схватку Робелла и черепахи записал видеорегистратор. Сначала полицейский попытался унести рептилию голыми руками. Но каймановые черепахи, к которым и принадлежала нарушительница ПДД, известны агрессивными манерами. Когда они чувствуют опасность, то резко выбрасывают из панциря шею и кусаются. Именно это и произошло на дороге: разозлённая черепаха прыгнула на сержанта и чуть не откусила ему палец. Чтобы защититься, страж порядка достал щит, который обычно используют для разгона демонстрантов, и уже с его помощью постепенно вытолкал черепаху на обочину, освободив проезжую часть для движения машин.