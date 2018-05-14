Жириновский раскрыл размер пенсии

Жириновский рассказал, какая у него пенсия

В понедельник в Госдуме проходит встреча уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и фракции ЛДПР.

"У меня 25 тысяч пенсия", — заявил Жириновский в ходе встречи с Москальковой.

С 1 января 2018 года городской социальный стандарт пенсии для неработающих пенсионеров вырос на три тысячи рублей и составил 17,5 тысяч рублей. Индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии работающим пенсионерам была отменена в РФ с 1 января 2016 года.