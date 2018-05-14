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Жириновский раскрыл размер пенсии
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Жириновский рассказал, какая у него пенсия 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его пенсия составляет 25 тысяч рублей.
В понедельник в Госдуме проходит встреча уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и фракции ЛДПР.
"У меня 25 тысяч пенсия", — заявил Жириновский в ходе встречи с Москальковой.
>> Россияне будут по-новому получать пенсию
С 1 января 2018 года городской социальный стандарт пенсии для неработающих пенсионеров вырос на три тысячи рублей и составил 17,5 тысяч рублей. Индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии работающим пенсионерам была отменена в РФ с 1 января 2016 года.
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Комментарии40  Ещё 28 источников 
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