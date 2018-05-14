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Радужные скамейки рассорили пользователей
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Радужные скамейки рассорили пользователей из-за бомжей 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Twitter
Пользователей сети возмутила раскрашенная в цвета ЛГБТ скамейка, на которой установлены разделители, не позволяющие бездомным на ней спать. Фотографией поделился житель канадского города Калгари Айзек Азуэлос (Isaac Azuelos) в Twitter.
«Когда вы открыты, но все равно ненавидите бедность», — пошутил в описании к фотографии Азуэлос. Затем он опубликовал еще несколько снимков с похожими архитектурными решениями, якобы направленными против бездомных.
Посты канадца моментально вызвали резонанс в соцсетях. Пользователи начали делиться фотографиями, а также выражать собственные мнения о проблеме. Как оказалось, многие даже не знали, по какой причине на общественных скамейках появляются разделительные поручни. «Кто-то должен обратить внимание СМИ на то, как это нелепо», — заявили в комментариях.
Однако нашлись и те, кто поспорил с автором фотографий о предназначении подлокотников. Некоторые предположили, что разделение скамеек сделано для борьбы со скейтбордистами или для помощи пожилым людям и инвалидам.
После того как пост Азуэлоса набрал вирусную популярность, с ним связались представители компании, ответственной за размещение радужных скамеек в канадском парке. Они заявили, что не занимались проектированием лавочек: их пожертвовали компании, а подлокотники были установлены там специально для пожилых людей.
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