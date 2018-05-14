Мужчину уволили за безобидную шутку в соцсетях

Мужчину уволили с работы за безобидную шутку в соцсетях

Строитель из Великобритании Алун Рис (Alun Rees) подшутил над начальством в соцсетях Snapchat и Facebook, после чего лишился работы. Об этом сообщает Wales Online.

В 2017 году Рис публиковал четыре ролика, в которых он в ироничной форме высказывался о работе руководителей строительной фирмы HPC. В последнем четырехминутном видео мужчина предстал в образе девушки, которая пришла устраиваться на работу в компанию. По сценарию, она ничего не умела и не хотела учиться, поэтому ей предложили стать сразу руководителем.

По словам Риса, коллегам ролики понравились: более того, видео посмотрело даже начальство, которое посоветовало мужчине продолжать снимать подобный контент. Однако когда последнее видео набрало более 100 тысяч просмотров, у руководителей появились вопросы: строителя вызвали на дисциплинарное слушание с представителями профсоюза и «в дружеской форме» посоветовали удалить запись.

«На собрании они признали, что в этом нет ничего страшного, поэтому ничего не сказали о принятии каких-то серьезных мер», — рассказал Рис. Руководители даже попросили еще раз показать им видео на телефоне: они посмеялись над ним и продолжили работать.

На следующий день, в субботу, строитель случайно увидел электронное письмо, в котором сообщалось о его увольнении. Он попытался позвонить в компанию и уладить ситуацию, однако это не помогло. В разговоре с журналистами Рис заявил, что хочет извиниться перед человеком, которого он мог случайно обидеть своим роликом. Бывший строитель боится за свое будущее, так как на его попечении остались два годовалых ребенка.